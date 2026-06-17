Ma box crochet Bagcharms Cute food

Réalisez d'adorables bagcharms au crochet ! Créez facilement et en un rien de temps un piment, des cerises et un radis super mignons. Tous les tutos pour les réaliser sont expliqués étape par étape dans le livre. Tout le matériel pour réaliser 2 modèles pour décorer votre sac, trousse ou porte-clés ! Un projet DIY accessible parfait pour apporter une touche de fantaisie et de gourmandise à votre quotidien ! Ce kit contient : - Des fils de couleur 100% coton - 1 cordelette paracorde - 1 accroche porte-clés - 1 mousqueton fantaisie - 1 crochet - du rembourrage - 1 livre