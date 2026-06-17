"Apprendre Kotlin et le développement Android moderne n'a jamais été aussi structuré et progressif. Cet ouvrage propose un parcours complet, pensé aussi bien pour les débutants que pour les développeurs souhaitant consolider ou actualiser leurs compétences. La première partie vous accompagne dans la découverte de Kotlin : syntaxe, types de données, programmation orientée objet et fonctionnelle, gestion de la nullabilité et des exceptions. Ces bases solides permettent une prise en main rapide et efficace du langage. La suite de l'ouvrage plonge au coeur du développement Android : architecture des applications, cycle de vie, activités, fragments et services. Vous apprendrez à concevoir des interfaces modernes avec Jetpack Compose, à structurer votre code grâce au pattern MVVM et à communiquer avec des API REST via Retrofit. Les chapitres suivants abordent les piliers du développement professionnel : persistance locale avec Room et DataStore, gestion de l'asynchronisme avec les Coroutines et Flow, navigation moderne, qualité du code, tests et débogage. Enfin, un projet pratique de Pokédex permet de mettre en oeuvre l'ensemble des concepts étudiés, avant de conclure par un guide pas à pas pour publier votre application sur le Play Store. Riche en exemples concrets, bonnes pratiques et conseils issus du terrain, ce livre est un véritable compagnon pour passer de l'apprentissage à la réalisation d'applications Android robustes et modernes."