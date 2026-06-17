Gare à la maîtresse !

C'est la rentrée pour les enfants des contes de fées. Le Petit Chaperon rouge, Hansel, Gretel et le Petit Poucet se retrouvent sur le chemin de l'école. Mais pour le grand méchant loup, c'est aussi un grand moment... il a décidé de prendre la place de la maîtresse ! Mais est-ce si simple ? Une lecture idéale pour préparer la rentrée des classes Un texte drôle et tendre qui réunit les grands héros de l'enfance... sans oublier le grand méchant loup. Avec une chute inattendue et savoureuse ! Les "Roman Milan 6+" , des tout premiers romans pour prendre goût à la lecture ! Une histoire richement illustrée, où se mêlent vie quotidienne et merveilleux. Et en bonus : deux pages avec des questions pour ouvrir la discussion autour de l'histoire.