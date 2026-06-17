Zou, à l'école !

Un loup qui veut apprendre à lire et à écrire, un dragon qui est toujours plongé dans les livres, une petite fille qui se fait plein d'amis, des parents qui paniquent parce qu'ils n'ont pas entendu le réveil sonner... Voici sept histoires, joyeuses et tendres, sur les grands moments de vie des petits écoliers ! Pour partir à la découverte de l'école Avec des histoires qui se passent en classe, dans la cour de récré, à la cantine ou durant le temps périscolaire. De vraies histoires pensées pour être lues dès le CP Des phrases courtes, des structures simples, mais des histoires avec du suspens, de l'humour, et une chute qui donne envie d'y revenir : tel est le principe des sept histoires proposées dans ce recueil. Une collection pour encourager les enfants à lire tout seuls, tous les jours Des textes bien adaptés au niveau de lecture des 6-7 ans, des illustrations sur chaque page, et des bonus pour qu'ils entrent dans la lecture autonome en confiance.