Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman jeunesse

Zou, à l'école !

Milan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un loup qui veut apprendre à lire et à écrire, un dragon qui est toujours plongé dans les livres, une petite fille qui se fait plein d'amis, des parents qui paniquent parce qu'ils n'ont pas entendu le réveil sonner... Voici sept histoires, joyeuses et tendres, sur les grands moments de vie des petits écoliers ! Pour partir à la découverte de l'école Avec des histoires qui se passent en classe, dans la cour de récré, à la cantine ou durant le temps périscolaire. De vraies histoires pensées pour être lues dès le CP Des phrases courtes, des structures simples, mais des histoires avec du suspens, de l'humour, et une chute qui donne envie d'y revenir : tel est le principe des sept histoires proposées dans ce recueil. Une collection pour encourager les enfants à lire tout seuls, tous les jours Des textes bien adaptés au niveau de lecture des 6-7 ans, des illustrations sur chaque page, et des bonus pour qu'ils entrent dans la lecture autonome en confiance.

Par Milan
Chez Editions Milan

|

Auteur

Milan

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Zou, à l'école ! par Milan

Commenter ce livre

 

Zou, à l'école !

Milan

Paru le 17/06/2026

128 pages

Editions Milan

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408060367
9782408060367
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.