Français 2de, 1re

En un seul volume, les notions de grammaire, les outils d'analyse littéraire et les méthodes pour se préparer aux épreuves du bac, avec des explications visuelles et des exercices. La référence pour le bac de français, signée Bescherelle. Toutes les notions du programme de langue et de littérature - L'ouvrage traite de toutes les notions du programme de langue et de littérature en 2de et 1re. - Il répond aux besoins clés du lycéen, en lien avec les exigences du nouveau bac de français : - consolider ses connaissances grammaticales, - maîtriser les outils de l'analyse littéraire, - s'approprier les méthodes des exercices du bac, - améliorer la qualité de son expression à l'écrit et à l'oral. Un ouvrage facile à utiliser - Pour chaque entrée, une double-page claire et visuelle : - un rappel de cours illustré d'exemples littéraires, - un point de méthode ou un " focus " , - des exercices d'application ou orientés bac. - En fin d'ouvrage : - des cartes mentales et tableaux résumant les notions essentielles, - un index des notions. En ligne - les corrigés détaillés des exercices accessibles par QR code, - sur moncoach. bescherelle. com, plus de 600 exercices interactifs pour améliorer sa syntaxe et son orthographe.