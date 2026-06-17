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Italien

Ghaoui lisa El, Iris Chionne, Lisa El Ghaoui

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Un Bescherelle sur la langue italienne à mettre dans toutes les poches ! Dans un format très pratique, tous les outils pour communiquer en italien. - Une grammaire de l'italien d'aujourd'hui - Un guide de traduction pour trouver le mot juste en italien - Un vocabulaire thématique pour comprendre et se faire comprendre - Un mémento de conjugaison Des fichiers audio facilement accessibles L'ouvrage est associé à de nombreux fichiers audio mp3, permettant d'entendre dialogues, exemples et structures clés. Mini-liens et QR codes permettent une écoute immédiate.

Par Ghaoui lisa El, Iris Chionne, Lisa El Ghaoui
Chez Hatier

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Auteur

Ghaoui lisa El, Iris Chionne, Lisa El Ghaoui

Editeur

Hatier

Genre

Langues vivantes

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Italien

Ghaoui lisa El, Iris Chionne, Lisa El Ghaoui

Paru le 17/06/2026

256 pages

Hatier

5,50 €

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