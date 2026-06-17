Un Bescherelle sur la langue italienne à mettre dans toutes les poches ! Dans un format très pratique, tous les outils pour communiquer en italien. - Une grammaire de l'italien d'aujourd'hui - Un guide de traduction pour trouver le mot juste en italien - Un vocabulaire thématique pour comprendre et se faire comprendre - Un mémento de conjugaison Des fichiers audio facilement accessibles L'ouvrage est associé à de nombreux fichiers audio mp3, permettant d'entendre dialogues, exemples et structures clés. Mini-liens et QR codes permettent une écoute immédiate.