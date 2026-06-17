Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Shin Tokyo Tome 4

Kenji Sakaki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il existe un lieu mystérieux où sont envoyés les condamnés à mort afin d'y être exécutés par des gardiens tous plus impitoyables les uns que les autres : l'Underground. Pris au piège dans le grand magasin des criminels de Ginza, les survivants continuent leur affrontement contre l'impitoyable bourreau Antoinette. Neuf minutes. C'est le temps qu'il leur reste avant d'être dévorés vivants. Yomi tente alors une stratégie désespérée pour sauver son frère et ses amis. Pourtant, ils ont à peine le temps de se remettre de cette terrible épreuve que de nouveaux drames éclatent... et le passé terrifiant d'Enra Mizoregi est enfin révélé !

Par Kenji Sakaki
Chez Mangetsu

|

Auteur

Kenji Sakaki

Editeur

Mangetsu

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Shin Tokyo Tome 4 par Kenji Sakaki

Commenter ce livre

 

Shin Tokyo Tome 4

Kenji Sakaki trad. Fédoua Lamodière

Paru le 17/06/2026

192 pages

Mangetsu

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382812495
9782382812495
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.