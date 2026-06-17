Shin Tokyo Tome 4

Il existe un lieu mystérieux où sont envoyés les condamnés à mort afin d'y être exécutés par des gardiens tous plus impitoyables les uns que les autres : l'Underground. Pris au piège dans le grand magasin des criminels de Ginza, les survivants continuent leur affrontement contre l'impitoyable bourreau Antoinette. Neuf minutes. C'est le temps qu'il leur reste avant d'être dévorés vivants. Yomi tente alors une stratégie désespérée pour sauver son frère et ses amis. Pourtant, ils ont à peine le temps de se remettre de cette terrible épreuve que de nouveaux drames éclatent... et le passé terrifiant d'Enra Mizoregi est enfin révélé !