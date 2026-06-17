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Le Roy des Ribauds Tome 4 . Edition collector

Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat

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2015-2026 : L'aventure du Roy des Ribauds se termine en apothéose avec la sortie du cinquième et dernier tome de la série emblématique de Ronan Toulhoat et Vincent Brugeas chez Akileos. Pour fêter cette extraordinaire aventure éditoriale, les auteurs et l'éditeur ont le plaisir de vous proposer une édition limitée à 500 exemplaires de chacun des 5 tomes. Cette édition, au contenu identique à l'édition courante est habillée d'une couverture en simili cuir bleu roi (! ) de haute qualité et rehaussée d'un fer à chaud couleur bronze, avec les armoiries d'un des personnages principaux sur chaque tome. Chaque ouvrage est proposé au prix public de 39.

Par Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat
Chez Akileos

|

Auteur

Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat

Editeur

Akileos

Genre

Policier-Espionnage

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Le Roy des Ribauds Tome 4 . Edition collector

Vincent Brugeas, Ronan Toulhoat

Paru le 17/06/2026

Akileos

39,00 €

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