Le dedans & le dehors

Premier livre consacré à la compagnie Baro d'evel, cet ouvrage richement illustré propose une immersion dans son univers visuel et poétique. Dans un récit inédit de Camille Decourtye, cofondatrice de la compagnie avec Blaï Mateu Trias, il retrace leur parcours, leur vie itinérante, leur processus de création et leur vision du monde singulière qui nourrit leurs spectacles. Le livre s'ouvre sur un manifeste poétique qui affirme leur manière d'être au monde : maintenir la joie et le désir malgré la débâcle, et continuer à chercher la beauté et l'élan vital.