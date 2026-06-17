Le Trésor caché de mamie Catherine

Maéva passe une semaine de vacances dans la maison de sa grand-mère dans le Limousin. La joie de retrouver ses cousins est tempérée par l'obligation de se déconnecter. "Je ne veux pas de ces machins chez moi" a décrété mamie Catherine. Heureusement, celle-ci est une conteuse hors pair. La légende d'un vieux trésor caché dans la propriété fait cavaler l'imagination des enfants. Leur enquête à rebondissements cache une surprise finale.