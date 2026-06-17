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#Roman jeunesse

Le Trésor caché de mamie Catherine

Mabrouck Rachedi, Eric Héliot

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Maéva passe une semaine de vacances dans la maison de sa grand-mère dans le Limousin. La joie de retrouver ses cousins est tempérée par l'obligation de se déconnecter. "Je ne veux pas de ces machins chez moi" a décrété mamie Catherine. Heureusement, celle-ci est une conteuse hors pair. La légende d'un vieux trésor caché dans la propriété fait cavaler l'imagination des enfants. Leur enquête à rebondissements cache une surprise finale.

Par Mabrouck Rachedi, Eric Héliot
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Mabrouck Rachedi, Eric Héliot

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Le Trésor caché de mamie Catherine

Mabrouck Rachedi, Eric Héliot

Paru le 17/06/2026

80 pages

Actes Sud Editions

13,50 €

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Scannez le code barre 9782330221591
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