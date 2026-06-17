A ma manière

Bien plus qu'une autobiographie, ce livre est le témoignage fondateur d'Alan Watts, maître spirituel iconoclaste et penseur visionnaire qui a initié toute une génération occidentale à la sagesse orientale. Figure incontournable de la contre-culture, sa voix a ouvert un chemin nouveau, où le zen, le taoïsme et l'hindouisme dialoguent avec la quête existentielle de l'homme moderne. L'auteur ne se contente pas de partager son histoire : il transmet une vision du monde qui bouleverse nos certitudes et nous invite à vivre pleinement, à embrasser l'instant présent et à reconnaître le divin dans le quotidien. Un récit iconique, vibrant et intemporel, qui fait d'Alan Watts l'un des grands maîtres spirituels du xx ? siècle.