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A ma manière

Alan n. Watts, Alan Watts

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Bien plus qu'une autobiographie, ce livre est le témoignage fondateur d'Alan Watts, maître spirituel iconoclaste et penseur visionnaire qui a initié toute une génération occidentale à la sagesse orientale. Figure incontournable de la contre-culture, sa voix a ouvert un chemin nouveau, où le zen, le taoïsme et l'hindouisme dialoguent avec la quête existentielle de l'homme moderne. L'auteur ne se contente pas de partager son histoire : il transmet une vision du monde qui bouleverse nos certitudes et nous invite à vivre pleinement, à embrasser l'instant présent et à reconnaître le divin dans le quotidien. Un récit iconique, vibrant et intemporel, qui fait d'Alan Watts l'un des grands maîtres spirituels du xx ? siècle.

Par Alan n. Watts, Alan Watts
Chez J'ai lu

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Auteur

Alan n. Watts, Alan Watts

Editeur

J'ai lu

Genre

Religions orientales

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A ma manière

Alan n. Watts, Alan Watts trad. Sophie DesHaies

Paru le 17/06/2026

512 pages

J'ai lu

10,50 €

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