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#Album jeunesse

Chonchon et la licorne

Stéphane Servant, Laëtitia Le Saux

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Depuis quelques jours, Chonchon se sent bien seul. Personne n'a poussé la porte de sa boutique et il n'a pas exaucé un seul souhait. Peut-être que les gens n'aiment plus les fées ? Chonchon découvre alors l'existence d'une drôle de licorne qui assure à tous les habitants du village : "Hi hi hi, vous aussi, vous pouvez devenir une licorne si vous le voulez ! Amstramgram, bourre le mou et ratatatam, te voilà enlicorné ! " et voilà les canards qui font des arcs-en-ciel pailletés dans la mare, les blaireaux se font des couronnes de fleurs... Plus besoin de voeu, quand on est une licorne, le monde est merveilleux ! Vraiment ? Le retour de Chonchon dans une aventure mystérieuse et loufoque !

Par Stéphane Servant, Laëtitia Le Saux
Chez Editions Didier

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Auteur

Stéphane Servant, Laëtitia Le Saux

Editeur

Editions Didier

Genre

Autres éditeurs (A à E)

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Chonchon et la licorne

Stéphane Servant, Laëtitia Le Saux

Paru le 17/06/2026

36 pages

Editions Didier

13,90 €

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