Chonchon et la licorne

Depuis quelques jours, Chonchon se sent bien seul. Personne n'a poussé la porte de sa boutique et il n'a pas exaucé un seul souhait. Peut-être que les gens n'aiment plus les fées ? Chonchon découvre alors l'existence d'une drôle de licorne qui assure à tous les habitants du village : "Hi hi hi, vous aussi, vous pouvez devenir une licorne si vous le voulez ! Amstramgram, bourre le mou et ratatatam, te voilà enlicorné ! " et voilà les canards qui font des arcs-en-ciel pailletés dans la mare, les blaireaux se font des couronnes de fleurs... Plus besoin de voeu, quand on est une licorne, le monde est merveilleux ! Vraiment ? Le retour de Chonchon dans une aventure mystérieuse et loufoque !