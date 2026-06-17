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#Roman francophone

Il suffit parfois d'un été

Anna Bonacina

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" Il arrive à ceux qui grandissent entourés d'histoires de ne plus parvenir à en sortir, vivant dans un petit monde bien protégé qu'ils ont créé, hors de la réalité. Une Alice qui n'était jamais revenue du Pays des Merveilles : voilà ce qu'était Priscilla. Blessée par la vie réelle, elle avait trouvé refuge dans celle qu'elle imaginait. Et là, elle s'était blottie dans l'espace blanc entre les mots. Bien à l'abri. " Priscilla, autrice de best-sellers en manque d'inspiration, part se ressourcer dans un minuscule village de quarante âmes. Elle souhaite en finir avec l'héroïne de ses romans à l'eau de rose, éternelle indécise entre ses deux amants. Mais un coup de foudre inattendu la plonge dans une histoire d'amour digne des plus grands récits romantiques. Un délice d'humour et d'intelligence, à mi-chemin entre le conte de fées et la comédie à suspense. Traduit de l'italien.

Par Anna Bonacina
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Anna Bonacina

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature Italienne

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Il suffit parfois d'un été

Anna Bonacina

Paru le 17/06/2026

352 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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