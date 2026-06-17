Cahier de calcul en maths 2de

La réussite en mathématiques passe par une bonne maîtrise de l'art du calcul. Conçu à l'intention des élèves de seconde, ce cahier de calcul est l'outil idéal pour réviser les bases du collège et s'approprier les nouvelles notions de seconde. - Il est conçu pour pouvoir travailler en totale autonomie. - Il permet de commencer la préparation à l'épreuve anticipée du baccalauréat. Certains calculs plus avancés s'adressent aux élèves qui souhaiteront prendre la spécialité maths en première. - Les 58 fiches couvrent à la fois les compétences de base et les thèmes calculatoires du programme. - Plus de 1 700 calculs sont proposés avec leurs corrigés. - Les fiches sont classées par difficulté et des indications de temps de résolution donnent des repères pour l'auto-entraînement.