Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

L'Art de l'UI Design

Olivier Krakus

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Complet et pédagogique, L'Art de l'UI Design présente tous les concepts, les méthodes et les outils indispensables pour maîtriser le design d'interface utilisateur, cette discipline centrale dans la création de produits numériques contemporains. Accessible pour les débutants et pointu pour les praticiens, il explore toutes les facettes de l'UI design : La conception centrée sur l'utilisateur : personas, scénarios, parcours utilisateurs, accessibilité, éco responsabilité, tests utilisateurs. Les principes fondamentaux de l'UI : ergonomie, hiérarchie visuelle, clarté, guidance, cohérence, feedback, responsive design, atomic design, composants, design tokens, collaboration avec les développeurs, importance du texte. Les éléments essentiels d'une interface : typographie, couleurs, iconographie, boutons et contrôles, grilles, variables, son. L'interactivité et l'animation : prototypage, micro interactions, rôle de l'animation, outils et bonnes pratiques. Richement illustré, proposant de nombreux cas pratiques d'applications web et mobiles, ce livre offre aux designers, étudiants et professionnels les clés pour comprendre les enjeux du design d'interface et pour concevoir des expériences numériques de qualité, inclusives et responsables.

Par Olivier Krakus
Chez Dunod

|

Auteur

Olivier Krakus

Editeur

Dunod

Genre

Progiciels

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Art de l'UI Design par Olivier Krakus

Commenter ce livre

 

L'Art de l'UI Design

Olivier Krakus

Paru le 17/06/2026

384 pages

Dunod

37,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100888894
9782100888894
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.