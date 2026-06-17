Complet et pédagogique, L'Art de l'UI Design présente tous les concepts, les méthodes et les outils indispensables pour maîtriser le design d'interface utilisateur, cette discipline centrale dans la création de produits numériques contemporains. Accessible pour les débutants et pointu pour les praticiens, il explore toutes les facettes de l'UI design : La conception centrée sur l'utilisateur : personas, scénarios, parcours utilisateurs, accessibilité, éco responsabilité, tests utilisateurs. Les principes fondamentaux de l'UI : ergonomie, hiérarchie visuelle, clarté, guidance, cohérence, feedback, responsive design, atomic design, composants, design tokens, collaboration avec les développeurs, importance du texte. Les éléments essentiels d'une interface : typographie, couleurs, iconographie, boutons et contrôles, grilles, variables, son. L'interactivité et l'animation : prototypage, micro interactions, rôle de l'animation, outils et bonnes pratiques. Richement illustré, proposant de nombreux cas pratiques d'applications web et mobiles, ce livre offre aux designers, étudiants et professionnels les clés pour comprendre les enjeux du design d'interface et pour concevoir des expériences numériques de qualité, inclusives et responsables.