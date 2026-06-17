La meilleure photo

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Résumé Yuna et Stitch veulent participer à un concours. lls vont devoir prendre une photo amusante ! Les deux amis se rendent chez Jumba. lls y découvrent une nouvelle invention. Elle ressemble à un appareil instantané ! Yuna et Stitch l'empruntent. C'est parti pour la plus rigolote des séances photo ! Les aventures de Stitch pour les lecteurs débutants ! - Pour tous les fans du petit extraterrestre bleu ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée Stitch ! - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés Dès 6 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Disney

Paru le 17/06/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017384045
9782017384045
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