La meilleure photo

Résumé Yuna et Stitch veulent participer à un concours. lls vont devoir prendre une photo amusante ! Les deux amis se rendent chez Jumba. lls y découvrent une nouvelle invention. Elle ressemble à un appareil instantané ! Yuna et Stitch l'empruntent. C'est parti pour la plus rigolote des séances photo ! Les aventures de Stitch pour les lecteurs débutants ! - Pour tous les fans du petit extraterrestre bleu ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée Stitch ! - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés Dès 6 ans.