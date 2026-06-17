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#Polar

The Perfect Gentleman

Maëlle Poe

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Et si le plus grand danger n'était pas l'enquête qu'ils mènent... mais l'attirance qu'ils ignorent ? Juliet Rossi s'était jurée de ne plus rien devoir à son père. Mais le mafieux, même derrière les barreaux, continue de tirer les fils de sa redoutable toile. Il la piège et la place dans la ligne de mire de Dove, son ancien associé, qui lui impose un ultimatum : voler le mystérieux carnet de Sofien Abbas... ou mourir. Sofien Abbas. The Perfect Gentleman. L'homme que tout New York admire, que Dove redoute, et que Juliet n'aurait jamais dû croiser. Pour survivre, elle doit le séduire puis le trahir. Mais derrière ses manières impeccables se cache un homme attentif, protecteur... et terriblement séduisant. Quand ils découvrent qu'ils partagent au fond les mêmes ennemis, Sofien lui propose un marché : jouer le rôle de sa fiancée non pas pour le duper, mais pour mieux mener l'enquête ensemble...

Par Maëlle Poe
Chez Hachette

|

Auteur

Maëlle Poe

Editeur

Hachette

Genre

Suspense romantique

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The Perfect Gentleman

Maëlle Poe

Paru le 17/06/2026

528 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017375517
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