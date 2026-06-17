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#Roman francophone

God of Fury

Rina Kent

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Il n'était attiré par personne... jusqu'à lui. Brandon King a toujours un plan. Une vie millimétrée, sans laisser place à l'imprévu. Etudiant en art, perfectionniste, jumeau du charismatique Landon, il s'efforce de conserver une image irréprochable. Chaque geste, chaque pensée, chaque émotion : tout est soigneusement calculé pour créer l'illusion parfaite. Jusqu'au jour où un message l'entraîne dans l'univers des Heathens, le club le plus dangereux de la King's University. Au coeur d'une initiation brutale, Brandon rencontre Nikolai Sokolov : héritier de la mafia russe, imprévisible et obsédé par le chaos. Et Brandon, le jumeau de son ennemi juré, avec son apparence soignée et ses secrets bien enfouis, devient son obsession. Il y a pire sort que d'être remarqué par Nikolai : devenir l'objet de ses désirs. Attention : cette histoire est une dark romance qui n'entre pas dans les codes de la romance classique : romance y rime avec violence, et certaines scènes peuvent surprendre un lectorat non averti.

Par Rina Kent
Chez Hachette

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Auteur

Rina Kent

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

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God of Fury

Rina Kent trad. Olivia Degrelle

Paru le 17/06/2026

540 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017335429
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