Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Les héroïnes de la team Avatar

Nickelodeon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'édition reliée "Avatar : Le dernier maître de l'air - Feu et résor familial " rassemble trois histoires : Azula in the Spirit Temple, The Bounty Hunter and the Tea Brewer et Ashes of the Academy. Elle inclut une couverture illustrée par Peter Wartman ainsi qu'une section bonus de croquis. Dans Azula in the Spirit Temple, une attaque ratée contre son frère conduit Azula dans un étrange temple forestier habité par un moine solitaire... ou quelque chose de bien plus mystérieux ? Azula doit affronter son passé et saisir enfin sa chance de rédemption. The Bounty Hunter and the Tea Brewer suit Iroh et la chasseuse de primes June, après qu'elle ait kidnappé le propriétaire d'une boutique de thé pour toucher la généreuse récompense mise sur sa tête. Iroh doit affronter une partie douloureuse de son passé lorsque June le livre à un puissant cartel du thé, mais son parcours pousse June à reconsidérer sa propre vie. Dans Ashes of the Academy, Zuko poursuit sa campagne de réforme au sein de la Nation du Feu - et cette fois, il l'apporte à la nouvelle génération d'élèves de la Royal Fire Academy for Girls. Lorsqu'il découvre que l'ancienne école d'Azula résiste au changement, il fait appel à Mai pour surveiller la situation et garder un oeil sur sa jeune demi-soeur Kiyi - en tant qu'enseignante à l'académie ! Et heureusement, car il se trame bien plus que des devoirs... La scénariste Faith Erin Hicks s'associe à l'artiste Peter Wartman, à la coloriste Adele Matera et à Jimmy Betancourt de Comicraft pour la continuation officielle en comics de la série animée culte, créée en collaboration avec Avatar Studios.

Par Nickelodeon
Chez Hachette

|

Auteur

Nickelodeon

Editeur

Hachette

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les héroïnes de la team Avatar par Nickelodeon

Commenter ce livre

 

Les héroïnes de la team Avatar

Nickelodeon

Paru le 17/06/2026

240 pages

Hachette

22,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017252672
9782017252672
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.