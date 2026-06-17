Les héroïnes de la team Avatar

L'édition reliée "Avatar : Le dernier maître de l'air - Feu et résor familial " rassemble trois histoires : Azula in the Spirit Temple, The Bounty Hunter and the Tea Brewer et Ashes of the Academy. Elle inclut une couverture illustrée par Peter Wartman ainsi qu'une section bonus de croquis. Dans Azula in the Spirit Temple, une attaque ratée contre son frère conduit Azula dans un étrange temple forestier habité par un moine solitaire... ou quelque chose de bien plus mystérieux ? Azula doit affronter son passé et saisir enfin sa chance de rédemption. The Bounty Hunter and the Tea Brewer suit Iroh et la chasseuse de primes June, après qu'elle ait kidnappé le propriétaire d'une boutique de thé pour toucher la généreuse récompense mise sur sa tête. Iroh doit affronter une partie douloureuse de son passé lorsque June le livre à un puissant cartel du thé, mais son parcours pousse June à reconsidérer sa propre vie. Dans Ashes of the Academy, Zuko poursuit sa campagne de réforme au sein de la Nation du Feu - et cette fois, il l'apporte à la nouvelle génération d'élèves de la Royal Fire Academy for Girls. Lorsqu'il découvre que l'ancienne école d'Azula résiste au changement, il fait appel à Mai pour surveiller la situation et garder un oeil sur sa jeune demi-soeur Kiyi - en tant qu'enseignante à l'académie ! Et heureusement, car il se trame bien plus que des devoirs... La scénariste Faith Erin Hicks s'associe à l'artiste Peter Wartman, à la coloriste Adele Matera et à Jimmy Betancourt de Comicraft pour la continuation officielle en comics de la série animée culte, créée en collaboration avec Avatar Studios.