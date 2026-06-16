Maren 4 ever

Dans une petite ville d'Europe du Nord, Maren tente de survivre à une rupture amoureuse. Elle flotte dans l'après : entre ménages méticuleux dans des villas de luxe, céréales avalées mécaniquement et silences téléphoniques avec sa mère. Mais un soir, un être venu d'ailleurs s'installe dans son jardin. Il ne parle pas, ne bouge presque pas, mais transforme tout autour de lui. Au fil des jours, les murs de la maison se couvrent de moisissures étranges, les animaux affluent, indifférent à l'agitation humaine. Maren, elle, vacille entre paranoïa douce, introspection et décalage social, elle s'attache à cet être paisible qui, sans le savoir, creuse dans ses blessures enfouies. Science-fiction discrète et sensible, Maren 4ever explore avec tendresse la solitude, le besoin de contact, les absurdités de notre époque (satellites, surveillance, déni écologique), et cette question vertigineuse : comment s'aimer soi-même quand l'autre est parti ?