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Allures dissidentes

Magali Le Mens, Elizabeth Fischer

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"Allures dissidentes" retrace l'histoire culturelle et matérielle des apparences du 19e siècle à aujourd'hui. Tous les jours, en nous habillant, en nous coiffant, en nous chaussant, nous créons, sans en avoir forcément conscience, des allures. Le livre aborde les stratégies historiques et actuelles de personnes queer ou non, qui sortent des codes dominants et négocient avec les normes binaires occidentales. Portant son attention sur la Suisse, la Belgique, le Canada, la France métropolitaine, la Guadeloupe et la Réunion, cet ouvrage propose des articles de référence, en français, pour élargir un champ d'études encore dominé par les ressources anglophones. Ce livre n'est pas une encyclopédie qui enferme et fige les définitions, mais un patchwork de récits qui invite celleux qui s'intéressent à la mode, au genre et aux cultures queer, à se saisir du contenu et à créer leur propre lecture.

Par Magali Le Mens, Elizabeth Fischer
Chez Editions art&fiction

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Auteur

Magali Le Mens, Elizabeth Fischer

Editeur

Editions art&fiction

Genre

sociologie du genre

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Allures dissidentes

Magali Le Mens, Elizabeth Fischer

Paru le 16/06/2026

432 pages

Editions art&fiction

39,00 €

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Scannez le code barre 9782889641147
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