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#Essais

Suisse

Nicolas Bouvier, Guy Mettan

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L'histoire des origines de la Suisse est fascinante parce qu'elle est double. D'un côté, on assiste à une gestation humble, laborieuse, anonyme presque, faite d'alliances souvent instables, conclues dans un environnement difficile, et qui vont s'étaler sur plus d'un siècle, entre la fin du XIIIe et la fin du XIVe siècle. Et de l'autre on voit émerger des récits qui vont donner naissance à des mythes flamboyants, Guillaume Tell, le Serment des Trois Suisses, le sac des châteaux et la rébellion populaire contre les ennemis de la liberté. Au fil du temps, effaçant l'histoire réelle, le mythe ne va pas cesser d'embellir, de croître, de gagner en audience en Suisse et dans le monde, au point de se transformer en véritable mystique. Jusqu'à ce que, à la fin du XIXe siècle, un nouveau récit supplante progressivement l'ancien en mettant en avant le Pacte de 1291 et la fête nationale du 1er Août. C'est cette double histoire que les auteurs réunis dans ce livre ont choisi de raconter, dans un effort de synthèse à plusieurs mains. Et au terme d'un parcours lui-même romanesque puisque leurs textes originaux ont attendu quarante ans avant d'être publiés...

Par Nicolas Bouvier, Guy Mettan
Chez Editions Slatkine

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Auteur

Nicolas Bouvier, Guy Mettan

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Suisse

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Suisse

Nicolas Bouvier, Guy Mettan

Paru le 16/06/2026

256 pages

Editions Slatkine

40,00 €

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