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Human Computers

Rybn

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Qu'est-ce que l'Informatique Laborieuse ? C'est le nom que RYBN. ORG donne à l'Intelligence Artificielle et aux processus informatiques qui incorporent du travail humain, faisant de cette industrie le nouveau laboratoire du management. C'est l'une des conclusions de l'enquête Human Computers, que le collectif mène depuis 2013, et qui vise à démêler l'enchevêtrement qui s'est noué entre informatique et capitalisme, avec l'organisation du travail pour prisme d'analyse principal. L'hypothèse est la suivante : le travail humain n'est ni obsolète, ni même une béquille provisoire dans l'attente de cette autonomie, partielle ou totale, dont l'informatique nous fait la promesse, mais se trouve structurellement au coeur des processus automatisés, et ce, depuis la toute première manufacture de calcul de Gaspard de Prony en 1793 jusqu'aux grands modèles de langage actuels. Un cahier iconographique vient présenter les formes artistiques issues de la recherche Human Computers. En contrepoint, les Six protocoles d'autodéfense permacomputationnelle contre l'Informatique Laborieuse proposent une boîte à outils d'expérimentations visant à rompre avec l'IA, en s'attaquant à sa géopolitique extractiviste, sa logique algorithmique, ses formes d'apprentissage réductionnistes et sa technovlangue.

Par Rybn
Chez UV Editions

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Auteur

Rybn

Editeur

UV Editions

Genre

Sociologie

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Human Computers

Rybn

Paru le 16/06/2026

216 pages

UV Editions

20,00 €

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