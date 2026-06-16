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Comptes à rebours

Antoine Dufeu, Antoine Dufeu

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"Comptes à rebours" propose à la fois une réflexion et une médiation sur la comptabilité. Que s'agit-il de compter ? Et comment ? Telles sont les questions fondamentales alors que les principes de la comptabilité, dite en partie double, actuellement en vigueur remontent au XIIIe siècle et que cette comptabilité a commencé à être systématiquement mise en oeuvre après la Seconde Guerre mondiale. Ces questions sont d'autant plus importantes que les champs de la création (art et littérature) les ont délaissées. La comptabilité pourrait participer de la réponse aux enjeux de notre temps, qu'ils soient sociaux, environnementaux, économiques et nanciers voire politiques. En l'état, elle n'y répond absolument pas. "Comptes à rebours" esquisse des pistes de propositions mais également avance quelques thèses, notamment sur l'émergence et le maintien du capitalisme par la comptabilité. Au-delà de la comptabilité, "Comptes à rebours" amorce une réflexion sur la monnaie et l'écriture, une réforme de la comptabilité ne pouvant pas aller sans. "Comptes à rebours" est un essai écrit en vers. Composé de cinq chapitres, il intègre aussi quatre intercalaires qui sont autant de pauses entre eux. L'essai s'ouvre sur une apocope et se clôt sur une limite. Il est associé à un incipit intitulé "Prébende".

Par Antoine Dufeu, Antoine Dufeu
Chez Editions du Canoë

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Auteur

Antoine Dufeu, Antoine Dufeu

Editeur

Editions du Canoë

Genre

Littérature française

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Comptes à rebours

Antoine Dufeu, Antoine Dufeu

Paru le 16/06/2026

240 pages

Editions du Canoë

18,00 €

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