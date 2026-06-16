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Droit des libertés fondamentales

Vanessa Barbé

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Les libertés fondamentales sont au coeur des sociétés démocratiques modernes. Cet ouvrage propose une analyse complète des sources des libertés fondamentales, des mécanismes de protection et du contenu détaillé des principaux droits et libertés. Les atouts de cette nouvelle édition - Structuré en 14 chapitres, l'ouvrage offre une analyse approfondie des sources, des moyens de leur garantie et présente le contenu de ces différentes libertés. Cette approche exhaustive permet au lecteur d'obtenir une compréhension approfondie du sujet. - L'ouvrage permet d'appréhender les principaux enjeux des libertés publiques et des droits fondamentaux, en couvrant notamment l'environnement juridique, les garanties, ainsi que les différentes catégories de libertés individuelles et sociales. - En abordant des thèmes tels que le respect de la vie privée, l'égalité des droits, la liberté d'expression... ainsi que des sujets contemporains comme la liberté de la presse, l'ouvrage permet au lecteur de mieux comprendre les droits fondamentaux dont dispose tout citoyen. Cet ouvrage constitue une ressource précieuse pour les étudiants, mais aussi pour quiconque souhaite comprendre les libertés fondamentales.

Par Vanessa Barbé
Chez Gualino Editeur

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Auteur

Vanessa Barbé

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droits de l'homme

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Droit des libertés fondamentales

Vanessa Barbé

Paru le 16/06/2026

248 pages

Gualino Editeur

22,50 €

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