Le conseil d'administration et la stratégie de l'entreprisec

Cette thèse revisite les pouvoirs, fonctions et responsabilités des organes sociaux des grandes entreprises à l'aune des liens tissés dans la loi ou la jurisprudence, entre le conseil d'administration et la stratégie de l'entreprise. Les apports de l'histoire du droit des sociétés, du gouvernement d'entreprise et des législations relatives à la durabilité sont analysés afin, d'une part, d'établir l'existence et les fondements du pouvoir stratégique du conseil d'administration et, d'autre part, de comprendre comment ce pouvoir structure les rapports du conseil d'administration avec les actionnaires et le directeur général. Les thématiques telles que le contrôle, les motifs de révocation des dirigeants, l'information du conseil, les modalités de dialogue avec les actionnaires, les résolutions d'actionnaires, la gestion des conflits d'intérêts ou des conflits entre organes, etc. sont alors repensées à la lumière de ce pouvoir stratégique. Points forts - Directeur de thèse : Bertrand Fages