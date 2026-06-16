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Le mandataire amiable du livre du Livre VI du Code de commerce

Augustin Beslier

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Cette thèse est un véritable traité des mandataires ad hoc et des conciliateurs du Livre VI du Code de commerce, à jour des décisions de justice les plus récentes et enrichie de nombreuses réflexions doctrinales et des opinions des meilleurs spécialistes sur la matière. Il est le premier ouvrage entièrement consacré à toutes les questions que l'on peut se poser à leur sujet. Son plan, résolument pratique, traite dans une première partie de leur désignation, de leur rémunération et de leurs incompatibilités, et dans une seconde partie de la nature et du régime de leur mission, notamment en termes de confidentialité et de responsabilité. Points forts - Directeur de thèse : François-Xavier Lucas

Par Augustin Beslier
Chez LGDJ

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Auteur

Augustin Beslier

Editeur

LGDJ

Genre

Entreprise en difficulté, proc

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Le mandataire amiable du livre du Livre VI du Code de commerce

Augustin Beslier

Paru le 16/06/2026

490 pages

LGDJ

78,00 €

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Scannez le code barre 9782275164687
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