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Zort

Yannick Bernabé

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En 1922, une banale expérience radio capte le message de Zort, une entité lointaine qui revendique la création de l'humanité pour annoncer l'ouverture imminente du "Temps des Moissons" . Cette révélation brutale réduit la vie terrestre à une simple culture biologique dont la souffrance et l'agonie servent de pâture à des puissances cosmiques engagées dans des guerres galactiques sans fin. Tandis que l'ombre de cette prédation divine s'étend sur le monde, une organisation secrète se prépare à l'impensable pour arracher notre espèce à sa condition de bétail métaphysique. Dans cet univers où toutes les certitudes s'effondrent, le simple fait d'exister se transforme en un acte de résistance désespéré face à des créateurs qui ne voient en nous qu'un aliment.

Par Yannick Bernabé
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Yannick Bernabé

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Science-fiction

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Zort

Yannick Bernabé

Paru le 16/06/2026

180 pages

Le Lys Bleu

21,50 €

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