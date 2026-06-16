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#Roman francophone

Construire, dit-elle

C. fericelli françoise L., Françoise L. C. Fericelli

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En écho inversé du Détruire, dit-elle de Duras, Françoise L. C. Fericelli nous raconte comment construire, créer et aller au-delà des blessures. A travers des figures féminines fortes, blessées ou en quête d'elles-mêmes, Construire, dit-elle explore les liens familiaux, amoureux et intimes. Chaque récit met en scène un moment de bascule : une vérité révélée, une maison quittée, un amour perdu, une solitude affrontée. L'écriture, sensible et dense, devient une passerelle entre douleur et réparation. De l'enfance à l'âge adulte, de la maternité au deuil, ces nouvelles interrogent ce qui nous fonde et ce qui nous libère. Un ouvrage sur la nécessité de dire, de transmettre et, malgré les ruines, de construire encore.

Par C. fericelli françoise L., Françoise L. C. Fericelli
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

C. fericelli françoise L., Françoise L. C. Fericelli

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Contes et nouvelles

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Construire, dit-elle

C. fericelli françoise L., Françoise L. C. Fericelli

Paru le 16/06/2026

92 pages

Le Lys Bleu

12,50 €

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Scannez le code barre 9791044042026
9791044042026
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