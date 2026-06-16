Là où les fleurs ne poussent pas

Dans un village d'Algérie, Malika grandit sous l'emprise d'un père tyrannique, dans un foyer marqué par la peur, la violence et l'injustice. En pleine guerre d'Indépendance, alors que tout vacille, elle est mariée de force à quatorze ans. Humiliée, rejetée, elle n'a plus qu'un choix : fuir. Commence alors un long chemin d'exil, où l'apprentissage des lettres et des sciences devient pour elle une arme contre l'effacement et la douleur. Porté par le poids des traditions et les secousses de l'Histoire, ce récit célèbre la force de celles qui, arrachées à leur vie, ont dû se reconstruire pour conquérir leur liberté.