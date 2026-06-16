Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Là où les fleurs ne poussent pas

Mokrane Koulal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un village d'Algérie, Malika grandit sous l'emprise d'un père tyrannique, dans un foyer marqué par la peur, la violence et l'injustice. En pleine guerre d'Indépendance, alors que tout vacille, elle est mariée de force à quatorze ans. Humiliée, rejetée, elle n'a plus qu'un choix : fuir. Commence alors un long chemin d'exil, où l'apprentissage des lettres et des sciences devient pour elle une arme contre l'effacement et la douleur. Porté par le poids des traditions et les secousses de l'Histoire, ce récit célèbre la force de celles qui, arrachées à leur vie, ont dû se reconstruire pour conquérir leur liberté.

Par Mokrane Koulal
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Mokrane Koulal

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Romans historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Là où les fleurs ne poussent pas par Mokrane Koulal

Commenter ce livre

 

Là où les fleurs ne poussent pas

Mokrane Koulal

Paru le 16/06/2026

252 pages

Le Lys Bleu

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044037220
9791044037220
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.