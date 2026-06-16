Si c'est comme ça

Que se passerait-il si la grenouille s'appropriait LA chanson de la tortue, la tortue celle du hibou, le hibou celle du lapin, le lapin celle... Quel méli-mélo dans les plus célèbres chansons enfantines et quelle cacophonie, on ne s'entend plus ! Qui parviendra à remettre de l'ordre dans tout ça ? Avec un brin d'humour et de décalage, ce livre amusera les plus petits et leur permettra de découvrir ou redécouvrir ces mélodies. Ce livre aborde aussi l'idée de l'acquisition des choses et des idées