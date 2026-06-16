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#Album jeunesse

Si c'est comme ça

Nathalie Paulhiac

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Que se passerait-il si la grenouille s'appropriait LA chanson de la tortue, la tortue celle du hibou, le hibou celle du lapin, le lapin celle... Quel méli-mélo dans les plus célèbres chansons enfantines et quelle cacophonie, on ne s'entend plus ! Qui parviendra à remettre de l'ordre dans tout ça ? Avec un brin d'humour et de décalage, ce livre amusera les plus petits et leur permettra de découvrir ou redécouvrir ces mélodies. Ce livre aborde aussi l'idée de l'acquisition des choses et des idées

Par Nathalie Paulhiac
Chez A pas de loups

|

Auteur

Nathalie Paulhiac

Editeur

A pas de loups

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Si c'est comme ça

Nathalie Paulhiac

Paru le 16/06/2026

32 pages

A pas de loups

14,50 €

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Scannez le code barre 9782931273289
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