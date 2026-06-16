DROIT BELGE La relation de travail est au coeur du droit social belge et de la pratique quotidienne des entreprises. Elle se construit, évolue et prend fin selon des règles juridiques précises, dont la maîtrise est essentielle tant pour les praticiens du droit que pour les professionnels des ressources humaines. Cet ouvrage propose une approche complète et structurée de la relation de travail, en couvrant l'ensemble de son cycle de vie. Il débute par l'engagement du travailleur, en analysant les conditions de formation du contrat de travail, les différents types de contrats et les premières obligations des parties, tout en attirant l'attention sur les enjeux de sécurisation juridique dès l'entrée en service. La vie du contrat de travail est ensuite examinée sous un double angle juridique et opérationnel. L'ouvrage traite de l'exécution du contrat, mais aussi des événements susceptibles de l'affecter, en particulier les suspensions et interruptions du contrat de travail. Ces mécanismes - qu'ils résultent de la loi ou de conventions - sont expliqués de manière claire, avec leurs effets sur la rémunération, l'ancienneté et l'organisation du travail. La fin de la relation de travail fait l'objet d'une analyse approfondie, couvrant les différents modes de rupture. Le licenciement et la démission sont étudiés à la lumière des règles relatives au préavis, à l'indemnité compensatoire, à la motivation de la rupture et aux risques contentieux, tout en offrant des repères pratiques pour une gestion conforme et maîtrisée des départs. Alliant analyse juridique, références jurisprudentielles et conseils pratiques, cet ouvrage se veut à la fois un outil de référence et un guide d'aide à la décision, destiné aux avocats, juristes, responsables RH et employeurs confrontés aux réalités quotidiennes de la relation de travail en droit belge.