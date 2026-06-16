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#Roman francophone

Un papillon sur la Coupole

Ghislaine Antoine

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Jade hait la violence et vit pour l'amour. Eprise de littérature, elle veut inciter l'Académie française à se positionner contre la guerre dans le monde. Berrichonne et ancienne danseuse étoile de l'Opéra de Paris, elle décide de troubler l'ordre de l'Institut. Sous le patronyme " papillon ", Jade écrit des messages prônant l'amour et, la nuit, parsème l'Institut d'images de l'insecte ailé, sa signature. Sous la Coupole, on s'indigne de ces effractions répétées. Le journaliste Armand Calatravi s'intéresse de plus près à l'affaire du papillon. Lui-même touché par les violences, il remonte jusqu'à Jade. Ils vont alors développer une autre forme de relation. Réussiront-ils à bousculer les principes de l'Académie française ? Pacifiste convaincue, Ghislaine Antoine pénètre dans les coulisses d'une Coupole désemparée par la remise en cause de quatre siècles de traditions. Un papillon pour toutes les âmes.

Par Ghislaine Antoine
Chez La Bouinotte

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Auteur

Ghislaine Antoine

Editeur

La Bouinotte

Genre

Littérature française

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Un papillon sur la Coupole

Ghislaine Antoine

Paru le 01/06/2026

180 pages

La Bouinotte

19,00 €

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