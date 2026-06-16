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L'action extérieure oblique des collectivités infra-étatiques

Romain Leatham

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Cette thèse explore une facette assez méconnue de l'action publique : la manière dont les collectivités territoriales interviennent, de façon indirecte mais décisive, sur la scène internationale et européenne. En forgeant la notion d' "action extérieure oblique" , elle met au jour des pratiques qui échappent aux schémas classiques de la diplomatie étatique. Ce travail se distingue par son approche transversale, croisant droit constitutionnel, administratif, international et européen. Il propose ainsi une lecture renouvelée des rapports entre Etat, collectivités et ordres juridiques externes, sans remettre en cause la souveraineté. Une invitation à regarder le droit public autrement, là où l'influence se joue parfois en diagonale. Points forts - Une contribution importante au droit des collectivités territoriales - Directeur de thèse : Gilles J. Guglielmi

Par Romain Leatham
Chez LGDJ

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Auteur

Romain Leatham

Editeur

LGDJ

Genre

Droit administratif général

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L'action extérieure oblique des collectivités infra-étatiques

Romain Leatham

Paru le 16/06/2026

570 pages

LGDJ

78,00 €

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Scannez le code barre 9782275161488
9782275161488
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