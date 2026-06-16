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Do not cross / Ne pas franchir

Hélène Sanguinetti

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Ce nouveau livre d'Hélène Sanguinetti est un hommage à quatre artistes qui ont inspiré durablement l'auteure. Elle y affirme ainsi, sous la forme d'un long poème (découpé en sections), ce que son écriture doit à l'art, et particulièrement à la sculpture et la peinture. Ainsi Kiki Smith, dont l'oeuvre est si proche de la mythologie personnelle de l'auteure, habite quasiment tout le livre. Autre grande force, Germaine Richier, dont émanent visuel et texte de la huitième et dernière section du poème. Ensuite, deux amitiés, l'une littéraire, Claudine Galea, l'autre, picturale, Sylvie Lobato, fondamentales sur les labyrinthes de la création. Il ne faut pas pour autant chercher dans le poème à reconnaître telle ou telle oeuvre de ces artistes, même si les médaillons qui ouvrent le livre en offrent trois, bien repérables et qui ont compté. C'est que le poème est vorace, la joie est grande d'avaler et digérer, transformer sans savoir... Le poème fait - presque - toujours comme il veut. Le titre du poème, DO NOT CROSS ("? Ne pas franchir ? ", expression si familière dans les musées), prend dans le recueil une puissance multipliée et des significations diverses, dans la lignée d'une poésie d'appels, de mystères, de sensualité et d'humour. Et il restera toujours la surprise de ce "? Do not cross ? " qui, interdisant, attise le désir...

Par Hélène Sanguinetti
Chez Lurlure

|

Auteur

Hélène Sanguinetti

Editeur

Lurlure

Genre

Poésie

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Do not cross / Ne pas franchir

Hélène Sanguinetti

Paru le 16/06/2026

112 pages

Lurlure

17,00 €

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