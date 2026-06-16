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Le retour de Machiavel

Eric Scarazzini

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Cinq siècles après sa rédaction, Le Prince de Machiavel continue d'éclairer les mécanismes du pouvoir. Eric Scarazzini en propose une relecture moderne et critique, confrontée aux théories contemporaines du management et aux défis du XXI siècle. Entre stratégie, psychologie et gouvernance, le leader d'aujourd'hui reste, comme hier, aux prises avec l'incertitude, les rapports de force et la nécessité d'agir efficacement. Mais à l'ère de la transparence et des exigences éthiques, le machiavélisme ne saurait se réduire au simple cynisme. A travers une analyse rigoureuse et de nombreux exemples, Le retour de Machiavel invite dirigeants, élus, managers et étudiants à dépasser les idées reçues pour exercer un leadership à la fois lucide, stratégique et responsable.

Par Eric Scarazzini
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Eric Scarazzini

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Histoire des idées politiques

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Le retour de Machiavel

Eric Scarazzini

Paru le 16/06/2026

244 pages

Le Lys Bleu

22,00 €

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