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Rendez-nous les étoiles

Myriam Azri Bavoil

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Ash Barrow vit dans l'ombre de David Bowie. Elle n'est ni épouse, ni amante, ni simple assistante. Elle est celle qui tient, organise, protège - celle qui voit tout et ne dit rien... Ash Barrow écrit par fragments pour comprendre ce qui, en elle, se déplace et s'efface à mesure que cet homme devient mythe. A force de vivre à côté, elle disparaît - mais quelque chose en elle résiste... Cet ouvrage explore avec une lucidité troublante ce que coûte le fait de rester trop longtemps dans l'ombre.

Par Myriam Azri Bavoil
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Myriam Azri Bavoil

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Rendez-nous les étoiles

Myriam Azri Bavoil

Paru le 16/06/2026

96 pages

Le Lys Bleu

12,50 €

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