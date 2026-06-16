Rendez-nous les étoiles

Ash Barrow vit dans l'ombre de David Bowie. Elle n'est ni épouse, ni amante, ni simple assistante. Elle est celle qui tient, organise, protège - celle qui voit tout et ne dit rien... Ash Barrow écrit par fragments pour comprendre ce qui, en elle, se déplace et s'efface à mesure que cet homme devient mythe. A force de vivre à côté, elle disparaît - mais quelque chose en elle résiste... Cet ouvrage explore avec une lucidité troublante ce que coûte le fait de rester trop longtemps dans l'ombre.