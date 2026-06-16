Instants suspendus

Ce livre résume la passion d’un homme pour sa haute vallée montagnarde. Depuis quatre décennies, observateur patient et sensible, le photographe Christian Simon traque l’infime et le grandiose, qu’il restitue à travers des clichés vibrants où la vie foisonne. Alors, laissons-nous porter sur l’aile déployée d’un gypaéte barbu, émerveiller par la débauche de fleurs des prairies d’altitude, enchanter par les silhouettes hiératiques des bouquetins, dans les paysages majestueux de ce territoire d’ altitude exceptionnel qu’est la Haute Maurienne ! Cet ouvrage a été réalisé à quatre mains. Toutes les images ont été prises par Christian. La totalité des textes a été rédigée par Myriam qui retranscrit en mots la passion et les ressentis du photographe.