Les nouveaux défis, équilibres et opportunités du droit du travail

DROIT BELGE Confronté à de nombreux défis, le droit du travail cherche à réaliser l'équilibre entre des intérêts divergents et se redessine au gré des transformations du monde du travail, de l'influence croissante du droit de l'Union européenne, des réformes du droit commun et des ajustements jurisprudentiels. L'ouvrage aborde onze questions d'actualité. L'on y revisite de grands classiques, telles la notion d'employeur et la responsabilité du salarié auxiliaire remodelée par le Code civil. Mais l'on y trouve également des thématiques plus récentes, telle la vie privée, envisagée au regard du droit d'accès d'un salarié à ses données personnelles, mais aussi en ce qu'elle est menacée par les enquêtes privées et l'intelligence artificielle. La protection physique du travailleur est étudiée par le prisme de la violence morale et du droit de retrait. Deux contributions sont dédiées à la discrimination. Enfin, la sécurité juridique dans les relations de travail est considérée à travers deux ensembles de questionnements : d'une part le temps de travail, son mesurage et les heures supplémentaires ; d'autre part, la transposition de mécanismes de droit civil, à savoir la théorie de l'imprévision et la prolongation du contrat de travail à durée déterminée en cas de force majeure temporaire. Les textes rassemblés dans ce recueil offrent une cartographie exigeante des points de friction, des lignes de déplacement et des zones d'innovation du droit du travail belge. Ils fournissent des clés de compréhension et d'analyse des nouveaux équilibres auxquels tend ce droit. S'ils s'adressent prioritairement aux magistrats et aux avocats, ils intéresseront aussi les juristes d'entreprise.