Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

L'accord de médiation

Catherine Delforge, Alice Dejollier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
DROIT BELGE Mêlant réflexion théorique et approche pratique, l'ouvrage analyse le régime de l'accord de médiation, entente marquant l'issue "réussie" d'un processus de médiation extrajudiciaire (articles 1730 à 1733 du Code judiciaire), judiciaire (articles 1734 à 1737) ou libre. Couvrant l'ensemble de ce régime, depuis la rédaction de l'accord jusqu'à son exécution, il examine les responsabilités du médiateur, la qualification juridique de l'accord - dans une gradation allant de l'engagement moral à la transaction -, ses effets entre les parties, ainsi que sa force exécutoire et ses éventuelles exigences de publicité. Régi par le livre 5 du Code civil s'il repose sur des engagements juridiques, voire par les articles 2044 à 2058 de l'ancien Code civil s'il renferme des concessions réciproques, l'accord de médiation présente d'emblée une singularité notable : expressément reconnu par le Code judiciaire, il peut, par la voie d'une homologation simplifiée, présenter les effets d'un jugement. Cette potentialité peu commune contribue à la reconnaissance institutionnelle de la médiation comme mode de justice à part entière. Son double rattachement au droit des contrats et au droit de la procédure civile soulève parfois des hésitations, le Code judiciaire demeurant lacunaire en plusieurs points, pourtant déterminants. Les exigences qu'il prescrit sont limitées, tant en ce qui concerne le formalisme de l'accord que le contrôle juridictionnel auquel il est soumis, préalablement à son éventuelle homologation. L'analyse met en évidence la complexité du traitement juridique et pratique de l'accord de médiation, également situé au croisement des contraintes légales pesant sur les parties et des exigences déontologiques propres au médiateur agréé. Elle souligne ainsi l'importance des balises encadrant les phases de rédaction et de signature de l'accord, étapes intégrantes du processus de médiation qui requièrent une préparation adéquate dans le chef des médiateurs et médiatrices. Cet état des lieux doctrinal et pratique est assorti de réflexions critiques et de pistes d'amélioration du cadre légal. L'ouvrage s'adresse à tous les professionnels qui s'intéressent à la médiation, qu'il s'agisse pour eux de la prescrire, de l'accompagner en tant que facilitateurs ou conseils, ou encore d'acter les termes de son issue conventionnelle.

Par Catherine Delforge, Alice Dejollier
Chez Anthemis

|

Auteur

Catherine Delforge, Alice Dejollier

Editeur

Anthemis

Genre

Droit contentieux communautair

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'accord de médiation par Catherine Delforge, Alice Dejollier

Commenter ce livre

 

L'accord de médiation

Catherine Delforge, Alice Dejollier

Paru le 16/06/2026

160 pages

Anthemis

75,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782807217140
9782807217140
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.