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Essai critique sur les conditions de la résolution unilatérale

Joaquín Polit

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Portée par la réforme majeure du 10 février 2016, cette thèse offre une lecture puissante et renouvelée de la résolution unilatérale en droit français. A travers une analyse critique de l'article 1226 du Code civil, éclairée par le droit comparé, l'auteur révèle l'équilibre remarquable du modèle français, bien plus protecteur et cohérent que ses équivalents anglo-saxons. L'étude se distingue par des thèses audacieuses - sur la faute d'inexécution, l'intensité requise de la défaillance ou la frontière entre résolution unilatérale et judiciaire - qui renouvellent profondément la compréhension de la sanction. A la croisée de la théorie, de l'histoire et du droit comparé, cet ouvrage séduira aussi bien les universitaires que les praticiens, grâce à la richesse de ses analyses, mais également par les propositions concrètes et opérationnelles qu'il formule. Points forts - Une analyse renouvelée des conditions de la résolution unilatérale, enrichie d'une perspective de droit comparé - Directeur de thèse : Laurent Leveneur

Par Joaquín Polit
Chez LGDJ

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Auteur

Joaquín Polit

Editeur

LGDJ

Genre

Responsabilité civile

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Essai critique sur les conditions de la résolution unilatérale

Joaquín Polit

Paru le 16/06/2026

600 pages

LGDJ

78,00 €

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Scannez le code barre 9782275164755
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