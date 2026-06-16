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#Roman francophone

Celle qui jamais ne te vit

Guillaume De machaut

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"Celle qui jamais ne te vit" propose la première traduction en français moderne et en vers comptés et rimés des 64 poèmes du Livre du Voir Dit, le chef-d'oeuvre de Guillaume de Machaut, où alternent par ailleurs récits et échanges épistolaires et poétiques. Car l'amour de Guillaume et de Péronne, qui tombent amoureux sans s'être vus, est avant tout poétique, et les pièces lyriques ici traduites constituent le coeur de l'oeuvre, les différentes stations de leur histoire. Si les formes de ces poèmes sont élaborées, l'expression des sentiments y est directe et sensible, et les voix qui les portent incarnées et proches. "Celle qui jamais ne te vit" (le titre reprend le premier vers du poème ouvrant le recueil) permettra aux lecteurs contemporains de découvrir, dans toute sa musicalité, l'oeuvre du dernier poète-compositeur français.

Par Guillaume De machaut
Chez Lurlure

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Auteur

Guillaume De machaut

Editeur

Lurlure

Genre

Poésie

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Celle qui jamais ne te vit

Guillaume De machaut trad. Samuel Deshayes

Paru le 16/06/2026

168 pages

Lurlure

19,00 €

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