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#Roman francophone

Vertiges de lucidité

Tony Kaz

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Lorsque la subjectivité n'est plus reconnue comme légitime par la norme, l'esprit n'a d'autre choix que de s'exiler. A travers un recueil de nouvelles fantastiques et philosophiques, Vertiges de lucidité dépeint ce point de bascule : cet instant vertigineux où la conscience franchit le seuil d'un univers dont elle a perdu les codes. Du labyrinthe social d'un immeuble allégorique aux mystères d'un ouvrage qui vampirise le temps, chaque récit met en scène la rupture psychologique de personnages confrontés à l'impossible, faisant du retrait du monde l'ultime territoire de leur liberté.

Par Tony Kaz
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Tony Kaz

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Contes et nouvelles

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Vertiges de lucidité

Tony Kaz

Paru le 16/06/2026

128 pages

Le Lys Bleu

14,50 €

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Scannez le code barre 9791044045355
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