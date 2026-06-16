Lorsque la subjectivité n'est plus reconnue comme légitime par la norme, l'esprit n'a d'autre choix que de s'exiler. A travers un recueil de nouvelles fantastiques et philosophiques, Vertiges de lucidité dépeint ce point de bascule : cet instant vertigineux où la conscience franchit le seuil d'un univers dont elle a perdu les codes. Du labyrinthe social d'un immeuble allégorique aux mystères d'un ouvrage qui vampirise le temps, chaque récit met en scène la rupture psychologique de personnages confrontés à l'impossible, faisant du retrait du monde l'ultime territoire de leur liberté.