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La vague scélérate

Lucie Denner

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Lorsqu'un simple jour d'août 2024, Caroline croise le regard d'un vieil ami disparu depuis douze ans, sa vie bascule. Entre souvenirs d'un voyage au Portugal et mystères du passé, elle se lance dans une enquête obsédante pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Naufrage, disparitions mystérieuses et identités usurpées tissent un thriller psychologique captivant où chaque révélation menace de tout bouleverser. Dans ce roman, les vagues de l'océan ne sont pas les seules à déferler : les secrets enfouis surgissent avec une force inattendue.

Par Lucie Denner
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Lucie Denner

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Thrillers

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La vague scélérate

Lucie Denner

Paru le 16/06/2026

144 pages

Le Lys Bleu

16,00 €

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Scannez le code barre 9791044044068
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