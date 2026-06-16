La vague scélérate

Lorsqu'un simple jour d'août 2024, Caroline croise le regard d'un vieil ami disparu depuis douze ans, sa vie bascule. Entre souvenirs d'un voyage au Portugal et mystères du passé, elle se lance dans une enquête obsédante pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Naufrage, disparitions mystérieuses et identités usurpées tissent un thriller psychologique captivant où chaque révélation menace de tout bouleverser. Dans ce roman, les vagues de l'océan ne sont pas les seules à déferler : les secrets enfouis surgissent avec une force inattendue.