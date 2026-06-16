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Emerveillement et société

Christine Browaeys

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Emerveillement et société explore la dynamique de développement social lorsqu'elle est portée par l'émerveillement, considéré comme l'un des piliers de la pensée individuelle et collective. S'émerveiller, c'est être là, ici et maintenant. L'individu ainsi transporté se trouve en prise directe avec la "chair" du monde, manifestant sa dimension humaine. Il vit un dessaisissement de soi au profit d'une attitude d'accueil et de créativité. Cet état constitue un puissant moteur pour repousser les limites de la connaissance, car il permet de pénétrer au coeur des choses. Il offre l'opportunité d'une régénération politique. La question de sa pertinence se pose avec acuité dans une collectivité de plus en plus assistée par l'IA, laquelle altère le récit du génie créatif individuel. Notre aptitude à l'émerveillement serait-elle donc en péril ? A la lumière de penseurs comme Alexandre Grothendieck, Cornelius Castoriadis ou Charles Péguy, l'auteure explore le risque d'un affaiblissement de notre sensibilité.

Par Christine Browaeys
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Christine Browaeys

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Sociologie

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Emerveillement et société

Christine Browaeys

Paru le 16/06/2026

108 pages

Le Lys Bleu

13,00 €

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