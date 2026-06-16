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#Roman francophone

Possession

Aurélie Lavallée

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Durant son adolescence, Jordan a été mis à l'écart par ses camarades, jusqu'à devenir presque invisible à leurs yeux. Alors, en quête de reconnaissance, désespéré qu'on le remarque enfin, il commet un geste irréfléchi... Mais rien ne se passe comme prévu. Quand Ambre, la Bêta de la meute Payne's House, reconnaît en lui son âme soeur, la situation se complique encore. Car ce que cache Jordan au plus profond de lui attire désormais bien des convoitises. Heureusement, il pourra compter sur sa nouvelle famille pour l'aider à affronter les dangers qui l'entourent... à condition qu'il ne soit pas déjà trop tard. Dernier tome de la trilogie "Les loups de Payne's house".

Par Aurélie Lavallée
Chez Editions Sharon Kena

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Auteur

Aurélie Lavallée

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Possession

Aurélie Lavallée

Paru le 16/06/2026

208 pages

Editions Sharon Kena

15,50 €

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