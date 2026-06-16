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Spécialité Maths Tle

Nicolas Rauwel

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Vous êtes en Terminale et vous cherchez un livre de Spé Maths pour vous entraîner aux devoirs sur table et avoir la note maximum ? Voici l'ouvrage qu'il vous faut ! Vous apprendrez à décrypter un énoncé, à le relier aux notions apprises en cours et à vous organiser lors de la correction pour gagner en rapidité et efficacité. La première partie du livre regroupe tous les devoirs de l'année sachant qu'un devoir correspond aux connaissances d'une semaine de cours vues en classe. La deuxième partie rassemble tous les corrigés détaillés et expliqués. Les plus - Une table thématique pour travailler les exercices dans le désordre - De nombreux conseils de l'enseignant - Des explications sur le déroulement de l'année - Une méthode de travail - Les astuces pour réussir son contrôle - Les mots et les formules à connaitre par coeur En bonus - Chaque exercice est chronométré avec une note sur 20 pour être au plus proche des conditions réelles du devoir sur table.

Par Nicolas Rauwel
Chez Ellipses

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Auteur

Nicolas Rauwel

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques

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Spécialité Maths Tle

Nicolas Rauwel

Paru le 16/06/2026

290 pages

Ellipses

17,00 €

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