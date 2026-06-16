Maths. PCSI

Cette collection destinée aux étudiants de CPGE couvre l'intégralité du programme par matière et par filière. Elle est conçue pour proposer chaque semaine un devoir écrit d'une durée de 2h en moyenne avec les corrigés commentés en fin de livre. Elle permet aux étudiants de gagner en autonomie, de décrypter un énoncé, de le relier aux notions apprises en cours et de gagner en rapidité et efficacité dans la résolution des exercices. Les plus - Une table thématique pour travailler les exercices dans le désordre - De nombreux conseils du professeur, des rappels de cours - Des explications sur le déroulement de l'année - Des méthodes de travail - Les astuces pour réussir son devoir et s'entraîner aux écrits des concours - Les mots-clés à connaître dans chaque notion