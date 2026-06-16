Le droit pénal spécial est constitué de trois types d'infraction, toutes étudiées dans cet ouvrage : les infractions contre les personnes, contre les biens et enfin celles constituant des atteintes aux intérêts publics. Toutefois, pour répondre aux nouveaux défis technologiques et sociaux, le droit pénal spécial s'adapte : - il intègre les infractions liées à l'intelligence artificielle et aux nouvelles méthodes de fraude numérique (deepfakes, usurpation d'identité, revenge porn, responsabilité des plateformes...). - durcit le ton sur les violences et les discriminations (homicide routier, contrôle du consentement, outrage sexiste et sexuel, écocide...) et sur le trafic d'influence et de la prise illégale d'intérêts. Quels sont les atouts de cette nouvelle édition ? - Chaque infraction est étudiée en suivant un plan classique : éléments préalable, matériel, moral, et les sanctions pour terminer - Jurisprudence et doctrine éclaireront chaque élément constitutif des infractions étudiées, afin de mieux les comprendre, et de pouvoir mieux les appliquer - Des tableaux comparatifs permettront de compléter l'ensemble, en mettant en perspective certains points révélateurs des différentes infractions - Ouvrage conforme au programme de l'examen du CRFPA et du concours de l'ENM