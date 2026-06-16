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Le droit de vote aux Etats-Unis d'Amérique

Deschamps paul Langlois, Paul Langlois Deschamps

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Historiquement toujours disputé et contesté, le droit électoral est un sujet particulièrement brûlant aux Etats-Unis, notamment à l'approche des midterms de 2026. Les secousses provoquées par Donald Trump rendent d'actualité l'étude ample et détaillée du droit de vote présentée dans ce travail. Du redécoupage électoral aux longues files d'attente devant les bureaux de vote, les questions constitutionnelles, législatives et administratives sont étudiées en détail, en mettant en avant le rôle de la Cour suprême. Ni les questions de technique juridique (garantie de la protection des droits), ni la nécessaire mise en perspective historique ne sont éludées. Cette thèse s'adresse ainsi aussi bien aux universitaires constitutionnalistes et publicistes comparatistes qu'à un public plus large intéressé par la vie démocratique turbulente outre-Atlantique. Points forts - Prix de thèse de l'Association française de droit constitutionnel 2025 - Directeurs de thèse : Julien Boudon et Jean-Louis Halpérin

Par Deschamps paul Langlois, Paul Langlois Deschamps
Chez LGDJ

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Auteur

Deschamps paul Langlois, Paul Langlois Deschamps

Editeur

LGDJ

Genre

Droit électoral

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Le droit de vote aux Etats-Unis d'Amérique

Deschamps paul Langlois, Paul Langlois Deschamps

Paru le 16/06/2026

910 pages

LGDJ

78,00 €

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Scannez le code barre 9782275164090
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